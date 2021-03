Szans na trofeum Lech Poznań nie ma niemal żadnych, ale może jeszcze walczyć o miejsce w europejskich pucharach. Taka remontada nie osłodzi pewnie kibicom goryczy tego sezonu, ale sprawić może, że Lech nie straci bardzo ważnego frontu, jakim jest Europa.

Europa sporo Lecha kosztowała, bo przecież trener Dariusz Żuraw wskazywał europejskie puchary i konieczność gry na trzech frontach jako jeden z powodów kryzysu zespołu. Jednocześnie jednak Kolejorz sporo na grze w pucharach zyskuje i to nie tylko finansowo. Może więc wystarczy się do nich po prostu lepiej przygotować, także kadrowo, a korzyści jeszcze bardziej przekroczą koszty...



Jeszcze kilka tygodni temu rozważanie gry Lecha w kolejnej edycji europejskich pucharów nie wydawało się sensowne. W lidze poznaniacy zajmowali nawet trzynaste miejsce i bliżej im było strefy spadku niż czołowych miejsc, gwarantujących europejski występ. Na dodatek odpadli bezdyskusyjnie z Pucharu Polski po wyraźnym 0-2 z Rakowem Częstochowa.



Wiele wskazywało na to, że zespół, który tak fantastycznie reprezentował Polskę w Europie jesienią 2020 roku, teraz w ogóle się nie zakwalifikuje do nowej edycji. A dobrze wiemy, jak poważne straty przynosi taki brak kwalifikacji, chociażby w samym rankingu klubowym. Gdy on spada, trzeba się potem przebijać przez coraz trudniejsze eliminacje.





Lech Poznań jest ciągle w grze

Lech jednak szansy nie stracił, a po serii (!) trzech wygranych ligowych z rzędu wręcz się ona pojawiła bardziej realnie na horyzoncie. To bowiem najlepsza seria w tym sezonie, a kibice Kolejorza z pewnością pamiętają, jak zespół spisywał się na koniec poprzednich rozgrywek ligowych, gdy już w zasadzie o nic nie walczył. Serią wygranych ze środka pola wywindował się na drugie miejsce na koniec rozgrywek. Awansował do pucharów, mimo iż też odpadł z Pucharu Polski.



Teraz może być podobnie, aczkolwiek Lech wyraźnie nie jest w takiej formie, w jakiej był latem 2020 roku. Zaczął jednak znów wygrywać.



Do lidera poznaniacy tracą 14 punktów, to bardzo dużo. Strata do trzeciego miejsca wynosi jednak siedem punktów - to miejsce zajmuje Raków Częstochowa, z którym Kolejorz dostał ciężkie baty w Pucharze Polski, ale zagra ponownie w lidze. Gdyby to Raków zdobył Puchar Polski, wtedy do gry w pucharach może uprawniać i czwarte miejsce. A do niego Lech traci tylko dwa punkty.



Miejsce w trójce było planem minimum Lecha, który jednak zadowolić może tylko bardzo mało wymagających jego kibiców. Więcej niż wdrapanie się na podium jednak poznaniacy i tak raczej nie są w stanie osiągnąć.