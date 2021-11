Chociaż oba poznańskie zespoły żyją w zgodzie i ich rywalizacja nie ma takiej polaryzacji jak w wypadku derbów Krakowa, Trójmiasta, Łodzi czy innych miast, to i tak akurat ten mecz budzi ogromne zainteresowanie. Składa się na nie standardowy boom na dobrze grającego w tym sezonie Lecha, który jest wciąż liderem rozgrywek, a także ciekawość Warty Poznań, która w Ekstraklasie gra jednak bardzo rzadko. Po spadku w 1950 roku awansowała jedynie na dwa sezony w połowie lat dziewięćdziesiątych, a także teraz.



Mecz budzi więc spore zainteresowanie i Lech już sprzedał ponad 17 tysięcy biletów, a zatem tyle, ile udało mu się rozprowadzić np. na cały mecz z Pogonią Szczecin pod koniec sierpnia. Później mecze lechitów oglądało jeszcze więcej chętnych - na starcie z Wisłą Kraków we wrześniu przyszło przeszło 26 tys. osób, a ze Śląskiem Wrocław na początku października - nawet ponad 28 tysięcy. Nie zawiedli się, zobaczyli efektowne wygrane swych pupili i mnóstwo bramek.



Teraz Lech się nieco zaciął i po wyjazdowych remisach w Mielcu i Łęcznej z trudem i tylko 1-0 wygrał u siebie z Piastem Gliwice. Ten pojedynek obejrzało przy Bułgarskiej 18 tys. kibiców, czyli znacznie mniej niż miesiąc czy dwa miesiące temu. To pokazuje, jak bardzo Lech podatny jest z frekwencją na wyniki.



Derby Poznania Lech - Warta to rarytas

Derby z Wartą Poznań to jednak co innego. Ludzie traktują ten mecz jako rzadko rarytas, który trafia się drugi raz na przestrzeni może i całego życia wielu fanów. Stąd ogromne zainteresowanie, a 400 biletów zamówiła też Warta.





W wypadku derbowego starcia trudno nawet jednoznacznie określić, kto jest gościem, a kto kibicuje gospodarzom. Kibice się mieszają, wielu nosi łączone szaliki, a Warta Poznań i jej zwolennicy nie budzą agresji ze strony kibiców Lecha. To diametralnie inna sytuacja niż w innych polskich miastach.

Znaczenie derbów będzie ogromne, gdyż dwa poznańskie zespoły zajmują skrajne miejsca w tabeli. Lech prowadzi, a po korzystnej dla niego ostatniej kolejce, wyszedł na dwa punkty przed Lechię Gdańsk. Teraz nawet zaległy mecz Rakowa Częstochowa nie sprawia, by zdobywcy Pucharu Polski mogli go dogonić. Wygrana z Wartą umocni go na prowadzeniu.

Warciarze natomiast są w bardzo trudnej sytuacji. Znaleźli się w strefie spadku, zmienili trenera i nowy szkoleniowiec Dawid Szulczek próbuje odbudować mental i dobra grę zespołu.





Derby Poznania Lech - Warta. Kiedy mecz?

Derby Poznania między Lechem Poznań i Wartą Poznań odbędą się w niedzielę 28 listopada o godz. 15 na stadionie przy ul. Bułgarskiej. Transmisja w Canal+, Canal+3, ale także w TVP Sport.