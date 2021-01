Trener Lecha Poznań Dariusz Żuraw odniósł się do oddania dwóch swoich obrońców - Djordje Crnomarkovicia i Karlo Muhara, którzy trafili do Kolejorza latem 2019 roku. - Braliśmy takich piłkarzy, jakich wtedy mogliśmy - mówił w programie Fanklub Studio w telewizji WTK.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech Poznań. Paweł Wojtala dla Interii: Lech mnie rozczarowuje. Wideo TV Interia

W rozmowie z red. Mateuszem Kuźniewskim w telewizji WTK trener Dariusz Żuraw wyraźnie przyznał, że sprowadzenie latem 2019 roku akurat tych dwóch zawodników - Djordje Crnomarkovicia i Karlo Muhara - nie było szczytem jego marzeń i założeń. - W sytuacji, w jakiej byliśmy w 2019 roku, musieliśmy brać piłkarzy do nauki. Takich, jakich możemy. Dzisiaj natomiast możemy sprowadzać zawodników gotowych - powiedział.

Reklama

Wcześniej już nowy prezes Lecha Poznań Piotr Rutkowski zaznaczał, że Djordje Crnomarković i Karlo Muhar spełnili swoje role na pewnym etapie rozwoju klubu. Piotr Rutkowski uważa, że letnie okno transferowe 2019 roku nie tylko nie było gorsze od kolejnych, ale wręcz ważniejsze. On i cały sztab sportowy klubu twierdzą, że latem 2019 roku zostały dokonane transfery kluczowe, wręcz fundamentalne. Trochę to dziwne, zważywszy że kilka miesięcy temu Kolejorz sprowadził tak dobrych zawodników jak Mikael Ishak, ale Lech uzasadnia to znaczeniem wzmocnień z 2019 roku dla zmiany stylu gry zespołu.

Człowiek myśli o mercedesie czy bmw, ale porozmawia z żoną

Jego zdaniem, zawodnicy tacy jak Djordje Crnomarković stworzyli podwaliny pod to, jak Lech chciał wtedy grać.



W programie Fanklub Studio trener Żuraw poszedł nawet dalej i obrazowo opisał to tak: - Czasami tak jest, że planuje się w rodzinie zmianę samochodu. Człowiek myśli o mercedesie czy bmw, ale porozmawia z żoną i okazuje się, że jest wiele spraw do naprawienia, a to okno, a to piec. W związku z tym przechodzi np. na renault.

Inaczej mówiąc, Lech w 2019 roku dokonał czystki kadrowej i sprowadził nowych piłkarzy takich jak Djordje Crnomarković czy Karlo Muhar, gdyż nie było go wówczas stać na innych zawodników. Teraz już owszem, stąd wypożyczenie Serba i Chorwata do - odpowiednio - Zagłębia Lubin i Kayserispor, co wiąże się prawdopodobnie z ich definitywnym odejście w jakiejś perspektywie czasu. W zamian do Kolejorza przyszli Bartosz Salamon i Antonio Milić.