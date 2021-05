Jedna czwarta stadionu przy Bułgarskiej może zostać zapełniona podczas ostatniego meczu sezonu między Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze. Jest jednak mało prawdopodobne, aby udało się wyczerpać nawet tę pulę.

Pandemia koronawirusa to jedno, ale forma i postawa Lecha Poznań na wiosnę - to drugie. Zainteresowanie ostatnim meczem sezonu w wykonaniu Lecha nie jest duże, chociaż kibice nie mieli okazji wejść na stadion od września i derbów z Wartą Poznań. Wtedy przyszło aż 17 tysięcy ludzi, a wcześniejszy mecz z Wisłą Płock obejrzało ich 8 tysięcy. To wszystko, więcej okazji do oglądania Lecha na stadionie przy Bułgarskiej w tym sezonie nie było.



Teoretycznie więc kibice niewiele w tym sezonie widzieli na żywo i głód piłki powinien być ogromny, jednakże Lech Poznań spisuje się dramatycznie słabo, a wielu jego fanów jest oburzonych i nie ma zamiaru oglądać takiego zespołu. Grupy kibicowskie Lecha Poznań wydały oświadczenie, że nie zjawią się na stadionie, dopóki nie zostaną zwolnieni dyrektor Tomasz Rząsa i trener Andrzej Kasprzak.



Przepisy pozwalają wpuścić jedną czwarta pojemności stadionu. W wypadku Lecha będzie to 9600 osób. Do czwartku sprzedano 4 tysiące biletów, więc jest mało prawdopodobne, aby udało się osiągnąć nawet ten limit. Szykuje się bardzo niska frekwencja, może niższa niż limitowana frekwencja na lipcowym meczu z Lechią Gdańsk, który obejrzały 6432 osoby.