Lech Poznań porozumiał się z Radosławem Murawskim i podpisał z nim kontrakt, który wejdzie w życie 1 lipca. Poznański klub będzie próbował negocjować i sprowadzić go już teraz, aczkolwiek będzie to bardzo trudne.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Europy. Andrzej Niedzielan i Bożydar Iwanow przed meczem Lech Poznań - Rangers FC (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

Radosław Murawski miał trafić do Lecha Poznań od stycznia, a plan zakładał rozwiązanie przez niego kontraktu z tureckim klubem Denizlispor, który zalegał mu z płatnościami. Turcy uznali jednak zawodnika za potrzebnego im w walce o utrzymanie w Superlidze i wypłącili mu ćwierć miliona euro brakujących pieniędzy. Rozmów o sprzedaży zawodnika podjąć nie chcieli - ani przed spłatą, ani po niej.

Reklama

Lech Poznań postanowił więc porozumieć się bezpośrednio z piłkarzem, którego umowa z tureckim klubem wygasa w czerwcu. Tak, aby mógł przyjść do Kolejorza od 1 lipca. Teraz pozycja negocjacyjna z Turkami może się zmienić, niewykluczone że zdecydują się podjąć rozmowy z Polakami na temat jego wykupu, aby w ogóle coś zarobić na tym graczu. A Lech zapewnia, że jest gotowy zapłacić sporo za te pół roku kontraktu. To będzie jednak dość trudne, bo na tę chwilę Turcy nie mają zamiaru go puszczać ani sprzedawać.



Radosław Murawski w Lechu Poznań

Denizlispor jest najslabszym zespołem tureckiej Superligi. Ma pięć punktów straty do pierwszego bezpiecznego miejsca, które zajmuje Kayserispor - zespół, do którego Lech wypożyczył właśnie Karlo Muhara. Już w lutym sprawa spadku Denizlispor może być przesądzona, a okienko zamyka się z końcem lutego. Lech twierdzi, że o Radosława Murawskiego będzie walczył aż do jego zamknięcia, ale widoki na powodzenie tej akcji nie są zbyt duże. Stanowisko Turków jest bowiem na razie twarde.



W rezerwie pozostaje opcja sprowadzenia środkowego pomocnika na zasadzie wypożyczenia na pół roku. Byłaby to opcja awaryjna dla trenera Dariusza Żurawia, gdyby okazało się, że były gracz Piasta Gliwice przyjdzie dopiero 1 lipca, jak właśnie zwagarantował sobie Kolejorz. To sytuacja nieco podobna z transferem Alana Czerwińskiego rok temu - wtedy Zagłębie Lubin się nie ugięło, aczkolwiek rok temu Lech miał mniej pieniędzy.



Zdjęcie Radosław Murawski w barwach Piasta Gliwice / Newspix / Newspix