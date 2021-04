- Pracujemy nad tym, żeby Nika Kwekweskiri został z nami w przyszłym sezonie. To wartościowy piłkarz - mówi Maciej Skorża, trener Lecha Poznań. - Gruzin jest jednak w takiej sytuacji, jak zawodnik na pół roku przed końcem kontraktu - informuje rzecznik klubu Maciej Henszel. Może też rozmawiać z innymi, np. Legią Warszawa.

Nika Kwekweskiri to odkrycie ostatnich tygodni w Lechu Poznań. Reprezentant Gruzji, sprowadzony awaryjnie w miejsce Radosława Murawskiego (piłkarza tego nie udało się wydostać z tureckiego klubu Denizlispor już wiosną i przyjdzie do Poznania dopiero latem, to już przesądzone), nie był bowiem docelowym transferem Kolejorza. To właśnie występy w reprezentacji kraju przeważyły i Lech zdecydował się na tego zawodnika. Nie był to bowiem gracz obserwowany od dawna, ale raczej doraźne skorzystanie z okazji, jaka się otworzyła. Nika Kwekweskiri był ograny, bez klubu, gotowy do przyjścia, a ma rozegrane 33 mecze w reprezentacji kraju. Ostatni raz rozegrał pełne 90 minut przeciw Estonii w listopadzie zeszłego roku.

Brak wnikliwych, wielomiesięcznych obserwacji nie oznaczał pomyłki transferowej. Nika Kwekweskiri okazał się, a w zasadzie zwłaszcza teraz okazuje się graczem niezwykle przydatnym. Do pojedynku z Legią Warszawa ani jednego meczu w poznańskich barwach nie rozegrał bowiem w pełnym wymiarze czasowym, zawsze wchodząc z ławki. Tymczasem w ostatnich trzech meczach (z Legią, Rakowem i Lechią) okazał się graczem podstawowym.

Jego wejście w jakimś sensie odmieniło poczynania Kolejorza. Gruzin jest odkryciem ostatnich tygodni i Lech podjął decyzję, że chce go zatrzymać. Podobnego zdania jest Maciej Skorża.

Lech Poznań zatrzyma Nikę Kwekweskiriego?

I tu zaczynają się ciekawe zapasy, bowiem chętnych na pozyskanie reprezentanta Gruzji jest więcej np. Legia Warszawa, gdzie gra jego kolega z kadry Walerian Gwilia. A Lech nie planował zatrzymania tego piłkarza dłużej niż do czerwca i przyjścia Radosława Murawskiego. Na dodatek do gry ma też młodych zawodników z akademii. Teraz nagle wszystko się zmienia, bo przyszedł nowy trener, jest nowa koncepcja i nowy zestaw wyjściowego składu.

Argument za pozostaniem Niki Kwekweskiriego w Lechu jest taki, że nie ma on na razie innych konkretnych opcji, poza tym podoba mu się tutaj, zwłaszcza pod ręką Macieja Skorzy. Trener Skorża planował objąć reprezentację Gruzji i negocjował nawet w tej sprawie, poznając kolejnych zawodników. Nikę Kwekweskiriego zatem w szeregach Kolejorza rozpoznał od razu.

- Sytuacja z Gruzinem jest jednak taka, jak z zawodnikiem, któremu kontrakt kończy się w czerwcu i może negocjować z innym klubem - mówi rzecznik prasowy Lecha Maciej Henszel. Lech chce go zatrzymać i rozmawia z nim. Ponieważ zdecydowany jest trener, negocjacje ruszyły.