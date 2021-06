Lech Poznań po resecie. "Z tego zespołu da się wyciągnąć dużo więcej"

Zdaniem trenera Lecha, kluczowa będzie determinacja. - To jedyna droga, by drużyna Lecha wyglądała tak, aby kibice byli z niej zadowoleni - uważa. I twierdzi, że z tego zespołu da się wyciągnąć znacznie więcej niż dotąd.



Lech Poznań Lech Poznań czeka na transfery. Trener Skorża: "Wolę poczekać, a mieć dobrych"

Optymizmu jednak brak, bowiem Kolejorz nie zdobył żadnego trofeum od sześciu lat, regularnie zawodzi i w zakończonym sezonie był jedenasty, chociaż miał po udanych grach w europejskich pucharach też bić się o zwycięstwa. Też miała być determinacja, koncentracja i zapał. Nic z tego nie wyszło, a taka sytuacja powtarza się co roku. - Odpowiednie nastawienie i mental są podstawą przyszłego sezonu - naciska trener Skorża.





Lech Poznań - nowy sezon, nowy sztab

Lech przystępuje do przygotowań i sezonu z nowym sztabem szkoleniowym. Trenera Macieja Skorżę wspomagać będą asystenci Rafał Janas i Dariusz Dudka, a także nowy analityk Wojciech Makowski z Rakowa Częstochowa, nowy trener przygotowania fizycznego Antonin Čepek z FK Teplice wspomagany przez Karola Kikuta, nowy trener bramkarzy Maciej Palczewski.



- W naszej szatni jest determinacja, by pokazać, że ten sezon to był ewidentny wypadek, który nie ma prawa się już powtórzyć. Mam ogromną wiarę, że z wielu zawodników da się wykrzesać więcej niż w końcówce zeszłego sezonu, gdy widzieliśmy, jak drużyna się sama z sobą męczyła. Mamy tu spore rezerwy - uważa Maciej Skorża. - Ten reset, którego dokonaliśmy, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość