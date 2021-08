O odrzuceniu tej oferty informuje red. Roman Kołtoń z Prawdy Futbolu. Jak pisze, to nie pierwszy transfer na linii Bartłomiej Bolek - Joerg Schmadtke, dyrektor sportowy "Wilków". 7 mln euro należy uważać za ofertę pierwszą, ale wcale nie ostateczną. W Poznaniu po cichu liczą na to, że Jakub Kamiński pobije rekord transferowy Jakuba Modera z października zeszłego roku - 11 mln euro od Brighton.





Lech Poznań sprzeda Jakuba Kamińskiego?

Jakub Kamiński jest piłkarzem bardzo młodym, ma zaledwie 19 lat - to rocznik 2002. Pochodzi ze Śląska, dlatego podczas niedawnego meczu Kolejorza z Górnikiem w Zabrzu mówił, że bliskie są mu oba kluby, a na meczu pierwszy raz była jego babcia ze Śląska. Zawodnik gra w Lechu od 2015 roku, kiedy jako młody chłopak trafił tu z Szombierek Bytom. Zżył się z Kolejorzem, jest jego duszą i motorem napędowym, a talent Jakuba Kamińskiego jest tak duży, że może on liczyć na poważne oferty transferowe z dobrych lig.



Nie ma wątpliwości, że Jakub Kamiński jest w obecnym Lechu trenera Macieja Skorży graczem kluczowym i w tej chwili najlepszym. Jak już informowaliśmy, to dobra i zła wiadomość dla kibiców Lecha. Dobra, bo to wpływa na lepsze rezultaty zespołu, a piłkarz może liczyć na powołanie do kadry narodowej, a zła, bo długo tu miejsca nie zagrzeje. Chętnych na pozyskanie Jakuba Kamińskiego jest wielu, VfL Wolfsburg to tylko jeden z nich.



Kibice Lecha, którzy nie są teraz w najlepszych stosunkach z zarządem klubu, odgrażają się, że nie podarują mu, jeśli sprzeda Jakuba Kamińskiego w tym oknie transferowym. Lech nie chce tego robić, ale to zależy od ofert. Wyższe niż 7 mln euro pewnie rozważy.





