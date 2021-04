Mikael Ishak, szwedzki napastnik Lecha Poznań, który w tym sezonie zdobył już 17 goli, znalazł się wśród celów transferowych Unionu Berlin i FSV Mainz, klubów 1.Bundesligi. Reprezentant Szwecji występował już wcześniej w Niemczech - w 1.FC Koeln i 1.FC Nuernberg.

Transfer Tymoteusza Puchacza z Lecha Poznań do Unionu Berlin wydaje się niemal przesądzony. Nie jest to jedyny piłkarz Lecha Poznań, którego Union Berlin chętnie widziałby w swoim składzie od przyszłego sezonu. Według informacji Tomasza Włodarczyka, to właśnie Union Berlin (a także FSV Mainz), kontaktował się z Lechem Poznań w sprawie Mikaela Ishaka. Wcześniej o zainteresowaniu tych dwóch klubów pisał też na Twitterze Krzysztof Michalski z radia Weszło.fm.



Lech Poznań. Pytania o Mikaela Ishaka. To jeszcze nie oferty

Union Berlin i Mainz faktycznie kontaktowały się z Lechem Poznań w sprawie Mikaela Ishaka - potwierdziliśmy w poznańskim klubie. Lech Poznań nie dostał jednak żadnej konkretnej oferty, ze strony niemieckich klubów nie padły żadne kwoty, to były wstępne zapytania. Lech nie ma w planach sprzedaży Mikaela Ishaka tego lata - dowiedzieliśmy się nieoficjalnie.



Mikael Ishak w tym sezonie w Lechu Poznań zdobył dziewięć goli w PKO Ekstraklasie i osiem w Lidze Europejskiej (licząc z eliminacjami). Bilans Mikaela Ishaka w 1. Bundeslidze to 11 meczów (bez gola) w 1.FC Koeln w sezonie 2011/2012 oraz 29 meczów i 4 gole w 1.FC Nuernberg w sezonie 2018/2019. W obu tych klubach występował też w 2. Bundeslidze. Jego łączny bilans na tym szczeblu niemieckich rozgrywek to 53 mecze i 13 goli.



Bartosz Nosal