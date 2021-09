To była niezwykła chwila - w przerwie meczu między Lechem Poznań a Wisłą Kraków na murawie stadionu przy Bułgarskiej pojawiły się piłkarki Lecha UAM Poznań. To nowa sekcja Kolejorza, powołana do życia kilka tygodni temu, więc zawodniczki przyszły na stadion, aby w przerwie przywitać się z kibicami. Nie spodziewały się tego, co się wydarzyło.



CZYTAJ TAKŻE: Lech Poznań wywołał sensację. Pokazał swoją właścicielkę



Niemal 30-tysięczna widownia zareagowała bowiem na piłkarki bardzo entuzjastycznie. Zawodniczki Lech UAM dostały rzęsiste brawa, a gdy spiker wyczytywał ich nazwiska, kibice wiwatowali i krzyczeli po każdym "Lech!". Piłkarki były bardzo poruszone.



Reklama

Następnego dnia na mecz Lecha z Lechią Gdańsk przyszło na Morasko sporo kibiców, co wskazuje na to, że popularność piłki nożnej kobiet rośnie. Z tego też powodu Kolejorz otworzył nową sekcję. Zaczyna ona rozgrywki od trzeciej ligi, ale jest możliwe że szybko awansuje. Lechitki zaczęły sezon od porażki 0-2 z Błękitnymi Stargard, co potem tłumaczyły tremą przed pierwszym występem. Kolejne trzy mecze zakończyły się pogromami.



Lech UAM Poznań wygrał 8-0 z Górniczą Konin, omal nie poprawił rekordu wszech czasów podczas zwycięstwa 13-0 z Olimpią II Szczecin i wreszcie teraz rozbił piłkarki Lechii Gdańsk 5-1. Nie daje im to jeszcze pierwszego miejsca w tabeli, bowiem z 10 punktami prowadzi niepokonany zespół LFA Szczecin, ale Lech wyraźnie się rozkręca. A mecze kobiet cieszą się coraz większym zainteresowaniem.





Lech Poznań UAM - Lechia Gdańsk 5-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Lechna (23.), 2-0 Sawicka (53.), 2-1 Formella (58., karny), 3-1 Małyszka (83.) 4-1 Małyszka (84.), 5-1 Kubka (90.)

LECH: Katarzyna Lewandowska - Marta Zielińska (60. Gabriela Przybył), Zofia Mager, Zuzanna Sawicka, Urszula Buczak, Zofia Rosińska (86. Marta Hofland), Hanna Smól (60. Dominika Kubka), Klaudia Wojtkowiak (70. Patrycja Małyszka), Dominika Drzewiecka (81. Sara Jóźwiak), Martyna Lechna, Martyna Nowaczyk

Kolejny mecz lechitek - 28 września o godz. 15.30 na wyjeździe KPP Chełmża.