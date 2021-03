"Moim największym marzeniem jest zostać piłkarzem. Marzę o świetnej karierze w dobrym klubie. Szczytem moich marzeń jest gra w Lechu Poznań" - napisał Antoni Kozubal w szkolnym wypracowaniu w V klasie podstawówki. Marzenie spełniło się w starciu z Piastem Gliwice.

Szkolne wypracowanie Antoniego Kozubala pokazała na Twitterze jego macierzysta akademia piłkarska Beniaminek Profbud Krosno. To stamtąd Antoni Kozubal trafił do Lecha Poznań w 2017 roku, gdy liczył 13 lat. Teraz ma 16 lat i 7 miesięcy i w tam młodym wieku zadebiutował w poznańskim Lechu w meczu z Piastem Gliwice. To czyni tego piłkarza jednym z najmłodszych debiutantów w całych dziejach Kolejorza. Młodszy był tylko Andrzej Woźniak w latach sześćdziesiątych.



Najmłodsi debiutanci w Lechu Poznań:

16 lat i 67 dni Andrzej Woźniak 13.6.1963 (Gwardia Warszawa - Lech)

16 lat i 210 dni Antoni Kozubal 14.3.2021 (Lech - Piast Gliwice)



16 lat i 267 dni Dawid Kownacki 6.12.2013 (Lech - Wisła Kraków)

16 lat i 279 dni Arkadiusz Radomski 2.4.1994 (Legia Warszawa - Lech)

16 lat i 298 dni Filip Marchwiński 16.12.2018 (Zagłębie Sosnowiec - Lech, rekordowy debiut z golem)



16 lat i 309 dni Arkadiusz Czarnecki 14.5.2004 (Lech - Polonia Warszawa)

Antoni Kozubal został włączony do pierwszego zespołu Lecha podczas zgrupowania w Belek w Turcji, co zwiastowało chęć wystawienia go w krótkim czasie w meczu o stawkę. U trenera Dariusza Żurawia to już kolejny nastolatek, który zadebiutował w tym sezonie -0 Filipie Borowskim (zagrał w zeszłorocznym meczu Pucharu Polski ze Zniczem Pruszków) i Krystianie Palaczu, który także jako 17-latek wszedł do gry po raz pierwszy w niedawnym pojedynku z Wisłą Płock.



Debiut Antoniego Kozubala jest tym istotniejszy, że to zawodnik pochodzący daleko spoza Wielkopolski. Jest wychowankiem Beniaminka Krosno i dowodem na to, jak Kolejorz penetruje Podkarpacie w poszukiwaniu młodych talentów do akademii. Młody gracz miał 13 lat, gdy trafił do Lecha.

Jego macierzysty klub z Krosna pokazał po debiucie szkolne wypracowanie Antoniego Kozubala, które ten napisał w V klasie podstawówki. Czytamy w nim: "Moim największym marzeniem jest zostać piłkarzem. Marzę o świetnej karierze w dobrym klubie. Szczytem moich marzeń jest gra w Lechu Poznań. Marzenia się spełniają dobrą pracą i chęcią. Jestem młodym dzieckiem, który chce spełniać wspaniałe marzenia. Bardzo kocham piłkę nożną i wierzę, że będę kiedyś piłkarzem".



I marzenie się spełniło.