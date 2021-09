We wtorek awans do kolejnej rundy Pucharu Polski wywalczył pierwszy zespół Lecha Poznań, który przy Bułgarskiej pokonał Skrę Częstochowa 3-0. Poznaniacy mieli jednak na szczeblu centralnym tych rozgrywek jeszcze jeden zespół, drugoligowe rezerwy. Trafiły one na zespół wyżej notowany od siebie, bo pierwszoligową Puszczę Niepołomice. A zatem zadanie stanęło przed nim trudne.

Wydawało się, że niewykonalne, bo po kilku atakach lechitów w pierwszej połowie meczu, to Puszcza w swej pierwszej akcji i po pierwszym strzale wyszła na prowadzenie. Bartosz Włodarczyk zdobył bramkę ładnym strzałem na długi słupek poznańskiej bramki, w której stał Miłosz Mleczko.





Po przerwie jednak do głosu doszedł "Kolejorz". Trener Artur Węska wpuścił na boisko nowych graczy, w tym Jakuba Karbownika. To jego strzał na niepołomicką bramkę dobijał skutecznie Damian Kołtański. W ten sposób zaraz po wznowieniu gry po przerwie poznaniacy wyrównali. A chwilę potem wyszli na prowadzenie.





Tym razem Damian Kołtański asystował, a swego pierwszego gola w seniorskiej piłce nożnej zdobył Patryk Gogół, gracz rocznika 2003. W krótkim więc czasie Puszcza straciła prowadzenie i kontrolę nad meczem. Już jej nie odzyskała. Lech nie tylko dowiózł zaskakujący wynik do końca, ale był bliski podwyższenia na 3-1. Bodaj najlepszą okazję zmarnował Jakub Karbownik.





Lech II Poznań - Puszcza Niepołomice 2-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Włodarczyk (40.), 1-1 Kołtański (49.), 2-1 Gogół (52.)



LECH: Mleczko - Kaczmarek, Laskowski Ż, Pingot, Malec (72. Palacz) - Wilak Ż (46. Karbownik), Kryg Ż, Gogół Ż (64. Czekała), Kriwiec (46. Marciniak Ż), Kołtański - Spławski (79. FilipWełniak).



PUSZCZA: Wróblewski - Aftyka, Hladik, Domagała (83. Thiakane), Strózik (46. Dziadosz) - Włodarczyk, Hajda (72. Stępień), Mroziński, Cichoń Ż (72. Boguski), Górski (57. Pięczek) - Kobusiński.