Janusz Góra, który był asystentem Dariusza Żurawia i Macieja Skorży, i jako pierwszy trener poprowadził Lecha Poznań w meczu z Legią Warszawa, po roku odchodzi z klubu. Lech Poznań ogłosił też odejście trenera przygotowania fizycznego Andrzeja Kasprzaka, którego odsunięcia domagała się część kibiców.

Trener Maciej Skorża po przyjściu do Lecha Poznań dołączył do sztabu szkoleniowego swojego asystenta Rafała Janasa. Ewentualne odejścia trenerów miały nastąpić po zakończeniu sezonu PKO Ekstraklasy. Lech Poznań właśnie je zakomunikował.





Lech Poznań bez Janusza Góry i Andrzeja Kasprzaka

Lech Poznań poinformował, że do sztabu trenera Macieja Skorży dołączy nowy asystent oraz nowy trener przygotowania motorycznego, a szkoleniowiec "wraz z dyrektorem sportowym Tomaszem Rząsą prowadzą intensywne rozmowy z kandydatami". Nowi trenerzy zajmą miejsce Janusza Góry i Andrzeja Kasprzaka oraz - w pewnym stopniu - Dariusza Dudki.



Janusz Góra pracował w Lechu Poznań tylko rok, a samodzielnie poprowadził pierwszy zespół tylko w jednym meczu, z Legią Warszawa (0-0), ale wydaje się, że przez kibiców - nazywających go "ojcem Górą" - zostanie zapamiętany na dłużej. To bowiem on - wbrew wcześniejszym deklaracjom trenera Dariusza Żurawia - pokazał, że Lech może grać w różnych ustawieniach.



Trener przygotowania fizycznego Andrzej Kasprzak był związany z pierwszym zespołem Lecha od lata 2009 roku (z małymi przerwami). W tym czasie wywalczył dwa razy mistrzostwo Polski (2010 i 2015). Podczas mistrzostw Europy do lat 21 w 2017 roku pracował z młodzieżową reprezentacją Polski. "Trener Skorża wraz z dyrektorem sportowym Tomaszem Rząsą ocenił, że potrzebny jest nowy impuls w temacie przygotowania fizycznego drużyny" - czytamy w komunikacie Lecha Poznań.



Odejścia trenera Andrzeja Kasprzaka (oraz dyrektora Tomasza Rząsy) domagała się część kibiców Lecha, wywieszając w różnych miejscach Poznania transparenty do tego nawołujące i skandując hasła na meczu z Górnikiem.





Lech Poznań: Dariusz Dudka z nową rolą

Lech Poznań poinformował też, że trochę zmieni się rola dotychczasowego asystenta trenera Dariusz Dudki. Były reprezentant Polski odpowiadał będzie za indywidualną pracę z piłkarzami, którzy wchodzą do pierwszej drużyny z Akademii Lecha Poznań.



W sztabie trenerskim Lecha Poznań pozostają asystent Rafał Janas, trener bramkarzy Michał Chamera, odpowiadający za przygotowanie fizyczne Karol Kikut, a także analityk Hubert Barański. "Wszyscy oni otrzymają propozycję nowych umów współpracy. W najbliższym czasie przedstawimy nowych współpracowników szkoleniowca" - informuje Lech Poznań.

