Arka - Jagiellonia 0-2. Smółka o wybryku Dei. Wideo

- Muszę pogratulować drużynie dobrego spotkania do momentu kretyństwa, które się wydarzyło - powiedział zaraz po meczu Arki z Jagiellonią w Pucharze Polski Zbigniew Smółka, trener klubu z Wybrzeża. - Muszę przeprosić kibiców za zachowanie Adasia, to jest jeszcze młody zawodnik, ale na pewno tej sytuacji tak nie zostawię. Trener gdynian nawiązał do sytuacji z 72. minuty meczu, kiedy to Adam Deja, po przepychankach z Bodvarem Bodvarssonem, uderzył Islandczyka, za co został ukarany czerwoną kartką.