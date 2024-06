Euro 2024 ruszyło, Szymon Marciniak z ważnym apelem. Zwrócił się do kibiców

Szymon Marciniak nie poprowadził meczu otwarcia i wciąż czeka na pierwsze przydzielone mu spotkanie. Na razie nie wiadomo, do jakiego starcia wyznaczy go UEFA, która na mistrzostwa Europy nominowała 19 sędziów głównych. Polski arbiter zwrócił się już za to z prośbą do kibiców w związku z rozpoczęciem turnieju.