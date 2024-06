Takiego meczu na Euro jeszcze nie było. Niemcy przeszli do historii

W piątek 14 czerwca długie wyczekiwanie kibiców związane z rozpoczęciem Euro 2024 wreszcie dobiegło końca. Niemcy wraz ze Szkotami wynagrodzili ich cierpliwość, bo w meczu otwarcia padło aż sześć bramek. Jak się okazuje, to nie był jedyny wyjątkowy moment w starciu otwierającym największy turniej reprezentacyjny w tym roku. Właśnie sympatycy piłkarscy zza naszej zachodniej granicy otrzymali kolejny powód do tego, by na długo nie zapomnieć o popisie „Die Mannschaft”.