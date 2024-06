Po trzech, a nie - jak to zazwyczaj bywa - czterech latach najlepsze reprezentacje "Starego Kontynentu" znów ruszyły do walki o Puchar Henriego Delaunaya. 14 czerwca, równo o godz. 21.00, wywodzący się z Francji arbiter Clement Turpin dał znak do rozpoczęcia Euro 2024.

W inauguracyjnym starciu naprzeciw siebie stanęli gospodarze, czyli w tym przypadku Niemcy, oraz aspirujący do zaskoczenia swoich utytułowanych rywali Szkoci. Kibice zgromadzeni na trybunach Allianz Arena mogli tylko czekać w napięciu na to, kiedy padnie pierwsze trafienie...

Euro 2024 rozpoczęte! Pierwszy gol turnieju padł w meczu Niemcy - Szkocja

Do tego doszło ostatecznie już w 11. minucie - wówczas to długie podanie na prawe skrzydło wykonał Toni Kroos. Futbolówka trafiła do Joshuy Kimmicha, a ten dograł precyzyjnie do Floriana Wirtza. 21-letni, wielki talent niemieckiej piłki wykonał kąśliwy, wpadający w kozioł strzał zza "szesnastki" i choć Angus Gunn zdołał jeszcze sięgnąć piłki, to ta ostatecznie odbiła się dalej od słupka i wpadła do siatki.

Dla Wirtza była to druga bramka w reprezentacji narodowej - poprzednio wpisał się on na listę strzelców reprezentując barwy "Die Mannschaft" w sparingu przeciwko Francji z marca bieżącego roku - był to błyskawiczny gol zdobyty już w siódmej sekundzie potyczki.

Euro 2024. Kiedy kolejne spotkania?

14 czerwca w terminarzu Euro 2024 to wyjątkowy dzień, bowiem pod tą datą zaplanowano tylko jedno starcie, właśnie współzawodnictwo Niemcy - Szkocja. W sobotę o godz. 15.00 dojdzie jednak do dokończenia rywalizacji w grupie A w tej serii zmagań poprzez mecz Węgry - Szwajcaria.

Następnie o akcji ruszą ekipy z grupy B - o godz. 18.00 czekać nas będzie wielki hit Hiszpania - Chorwacja, z kolei swoistym "deserem" stanie się potyczka między obrońcami tytułu z Włoch i Albańczykami, którzy będą chcieli bez wątpienia pokazać, że nie obawiają się faworyzowanych przeciwników... Na relacje tekstowe z wszystkich meczów Euro 2024 zapraszamy do Interii Sport!

