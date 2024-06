Do pierwszej kontrowersji doszło w 25. minucie, gdy w polu karnym Szkocji na murawę upadł Jamal Musiala. Sędzia Clément Turpin z Francji po chwili namysłu odgwizdał "jedenastkę" dla Niemców. Sytuacja wydawała się być klarowna, gdyż faul był ewidentny. Wątpliwości wzbudziły zaprezentowane powtórki, z których trudno było ocenić, w którym miejscu doszło do przewinienia - z pewnością było to na pograniczu linii pola karnego.

