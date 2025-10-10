Prime MMA 14: Nowe Rozdanie. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 11 października 2025 godz. 20:0011 października 2025 w Hali Sportowej CKiS w Pruszkowie odbędzie się gala PRIME MMA 14: Nowe rozdanie. Na karcie 10 pojedynków i mocne nazwiska: Mariusz „DŻAGA” Ziąbkowski vs Piotr Korczarowski w walce wieczoru, Jacek Murański kontra Krzysztof Ryta oraz pojedynek Marianny Schreiber z Natalią „Nati Magical” Kowalczyk. Ponadto w klatce zobaczymy byłego pretendenta do mistrzostwa świata w boksie - Mariusza Wacha, który zmierzy się z trójką rywali w walce 3x1. Jedno jest pewne - emocji tego wieczoru nie zabraknie! Zapraszamy na relację na żywo.