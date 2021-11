Złota Piłka. Robert Lewandowski i Anna całują się na czerwonym dywanie

29 listopada Anna i Robert Lewandowscy przybyli do Théâtre du Châtelet w Paryżu na galę wręczenia Złotej Piłki 2021. Do Francji przylecieli już dzień wcześniej, by spokojnie przygotować się na ważną, prestiżową uroczystość. Żona zawodnika reprezentacji Polski i Bayernu Monachium na ceremonię założyła czarną, dopasowaną kreację do ziemi. To suknia od Dolce&Gabbana za około 25 tysięcy złotych. Z kolei "Lewy" postawił na granatowy garnitur z kamizelką od tego samego włoskiego domu mody i muchę. Gdy małżonkowie pojawili się na miejscu uroczystości, powitał ich wiwatujący tłum. Na "ściance" Lewandowscy nie szczędzili sobie czułości. Wymienili się całusem. Zdjęcia już obiegły media z całego świata.