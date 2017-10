Skoczkowie największą nadzieją na medale w Pjongczangu. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Do zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu pozostało 100 dni. Największe nadzieje na medale polscy kibice pokładają w skoczkach narciarskich. - To są dojrzali zawodnicy, których na pewno presja oczekiwań, presja wyniku nie zje. Mamy co najmniej siedmiu zawodników, którzy prezentują w tej chwili zbliżony poziom - powiedział prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner/TVN24/x-news