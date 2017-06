Real Madryt przekonał Kyliana Mbappe do transferu

Zinedine Zidane i Florentino Perez przekonali młodego gwiazdora AS Monaco Kyliana Mbappe do transferu.

Zdjęcie Kylian Mbappe /AFP

Trener Realu i prezydent klubu osobiście spotkali się z młodym piłkarzem i jego rodzicami, aby przekonać ich, że wiążą wielkie nadzieje z transferem 18-latka. O przełomowym spotkaniu rozpisują się zachodnie media powołując się na "L'Equipe".

Mbappe ma za sobą znakomity sezon w AS Monaco. Francuz strzelił 26 goli i zaliczył 14 asyst w 44 meczach. Był kluczową postacią drużyny, która wywalczył mistrzostwo Francji i awansowała do półfinału Ligi Mistrzów. Talent młodej gwiazdy dynamicznie się rozwija i chcą go wszystkie największe europejskie kluby, ale piłkarz obawia się, że po transferze może nie otrzymywać regularnie szansy do gry.

Zidane i Perez mieli przekonać 18-latka, że są przekonani, że w przyszłości zostanie najlepszym piłkarzem na świecie. Drugim argumentem za transferem ma być deklaracja, że jeszcze tego lata z Realu odejdzie ktoś z trójki: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema i Mbappe będzie miał zagwarantowane miejsce w ataku.

Kto z tercetu BBC może odejść? Przed kilkoma dniami rozpętała się burza w związku z tym, że Cristiano Ronaldo jest wściekły o to, że hiszpański fiskus żąda od niego 14 mln euro z tytułu niezapłaconych podatków. Gwiazdor odebrał sposób, w jaki nagłośniono sprawę jako oznakę braku szacunku i podobno chce odejść. Nie będzie to jednak proste, bo klauzula odejścia w jego kontrakcie wynosi miliard euro.



Nic nie wskazuje na to, żeby z Madrytu miał odejść Karim Benzema. Ma ważny kontrakt do 2019 roku i podobno wkrótce ma przedłużyć go. Inaczej wygląda sytuacja Garetha Bale'a. Walijczyk zaliczył słabszy sezon przez prześladujące go kontuzje. W minionym sezonie strzelił tylko dziewięć goli i zaliczył pięć asyst. Ma wprawdzie kontrakt do 2022 roku, ale końcówka minionego sezonu pokazała, że "Królewscy" bez problemu są w stanie sobie bez niego poradzić.

MZ