Polski klub sprowadził gwiazdę. Mistrz świata udowodnił, że jest w formie

Ostatnie dwa sezony nie były udane dla mistrza świata, Chrisa Holdera. Australijczyk musiał nawet zejść na zaplecze do Metalkas 2. Ekstraligi, aby się odbudować. Teraz jednak ponownie zobaczymy go w PGE Ekstralidze w barwach beniaminka, czyli INNPRO ROWu Rybnik. Holder w mistrzostwach Australii zasygnalizował powrót do wielkiej formy, gdzie stanął na podium i imponował jazdą na trasie. Udany występ to pozytywny sygnał, który dla czempiona pokazywał pewną regułę. Rybniccy kibice mogą już zacierać dłonie.