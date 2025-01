Nowe wieści w sprawie gwiazdy polskiej ligi. Zwrot akcji, co za zamieszanie

Michael Jepsen Jensen jest rozliczony z Wybrzeżem Gdańsk co do złotówki i nic nie stoi na przeszkodzie, aby Duńczyk występował w sezonie 2025 na torach PGE Ekstraligi. Żużlowiec Bayersystem GKM-u Grudziądz dokonał błyskawicznego przelewu po decyzji Trybunału PZM. Wiemy, dlaczego doszło do nieporozumienia i tłumaczymy całe zamieszanie. Rzadko dochodzi do takiej sytuacji.