Koniec cierpliwości. Wielki talent wyleci z hukiem

To miał być przełomowy rok w karierze Jaimona Lidseya. Z Australijczykiem wiązano spore nadzieje, kiedy stawiał pierwsze kroki w polskim żużlu w FOGO Unii Leszno. Nie były to do końca udane lata, więc w końcu zmienił barwy klubowe. ZOOleszcz GKM Grudziądz liczył, że 25-latek rozwinie w ich klubie skrzydła, lecz jest wprost przeciwnie. Wiele wskazuje na to, że to jego ostatni sezon w PGE Ekstralidze.