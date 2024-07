Czarne chmury nad polskim klubem. Spadek zajrzał im w oczy

Analizując terminarz do końca rundy zasadniczej, to KS Apator ma najtrudniejszych rywali. Aktualnie nie ma co się spodziewać wygranej u siebie z Motorem lub Włókniarzem. Na wyjazdach tym bardziej, bo chyba nikt nie wierzy w nagłe przełamanie drużyny toruńskiej, która po prostu na obcym torze nie istnieje. Nie wygląda to dla nich ciekawie. Porażka w Lesznie spowodowała zagrożenie spadkiem do niższej ligi

~ mówi nam Jan Krzystyniak.