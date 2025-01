Jedzą sałatki i urządzają głodówki. Mistrz ma dość, mówi "stop"

Moda na odchudzanie wśród żużlowców to nic nowego. Najlepsi zawodnicy pieczołowicie dbają o wagę. Każdy dodatkowy kilogram masy ciała to problem, bo obecne przygotowanie motocykli jest na tyle czułe, że dodatkowe obciążenie sprawia, że zawodnik po prostu jedzie wolniej. Najbardziej cierpią na tym żużlowcy wyżsi, lepiej zbudowani, którzy mają problem ze zbijaniem kilogramów.

Krzysztof Kasprzak mówi o problemie wagi w polskim żużlu

Krzysztof Kasprzak to polski wicemistrz świata z 2014 roku i wielokrotny reprezentant Polski. Pod koniec 2024 roku nieco sensacyjnie zdecydował się zakończyć karierę. Powodów było kilka, ale jednym z nich waga, która stawała się coraz większym wyzwaniem w skutecznej jeździe. W wywiadzie dla stacji Canal Plus emerytowany już żużlowiec postanowił ponownie podnieść problem i przypomnieć, że mamy do czynienia z nierówną rywalizacją.