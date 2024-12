Falubaz przeprowadził transfer roku. Hit za ponad 5 milionów, bije Zmarzlika na głowę

Gwiazdor pobił Zmarzlika, te liczby robią wrażenie

To wszystko dlatego, że w sejfie PGE Ekstraligi ma leżeć umowa Bartosza Zmarzlika, opiewająca na milion za podpis i 10 tysięcy za punkt. Ogromne pieniądze do tego kontraktu ma dokładać Orlen, ale jako umowa reklamowa w postaci 2 milionów rocznie . Tym samym Polak spada teraz na drugie miejsce.

W Zielonej Górze na takiego zawodnika czekali latami. Madsen to lider z prawdziwego zdarzenia. Co roku plasuje się w ścisłej czołówce najskuteczniejszych zawodników. Ponadto gurustats wyliczył, że w latach 2017-2024 dwukrotny wicemistrz świata okazał się najskuteczniejszy w pokonywaniu rywali na dystansie. Jego bilans wynosi 180 wygranych pojedynków, drugi jest Zmarzlik z bilansem 157.

Miliarder buduje potęgę, chce zrzucić Motor z tronu

Wiele nie brakowało, a w poprzednim sezonie zrzuciłby go jeszcze z drugiego miejsca pod względem średniej biegopunktowej. Zabrakło mu 4 setnych, żeby wyprzedzić reprezentanta Polski . Wcześniej zrobił to Artiom Łaguta, który pierwszy raz w karierze okazał się najlepszym żużlowcem najwyższej klasy rozgrywkowej.

Jeśli Madsen utrzyma tak wysoki poziom, to Falubaz nie ma się o co martwić i z pewnością może mierzyć w górną część tabeli. W Zielonej Górze są spragnieni sukcesów. Miliarder Stanisław Bieńkowski buduje potęgę, która w najbliższym czasie może stoczyć bój z Motorem Lublin o złoty medal. Większość kibiców nie zastanawia się już, czy to się stanie, tylko kiedy to nastąpi.