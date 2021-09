Awans do fazy grupowej Ligi Europy to dla "Wojskowych" nie tylko prestiż (zwłaszcza biorąc pod uwagę, że udało się w drodze do niej wyeliminować wyżej notowaną Slavię Praga), ale i spore wyzwanie, gdyż oznacza konieczność rywalizacji na kilku frontach. Jednocześnie - zastrzyk finansowy pozwolił na to, by ruchy transferowe nabrały rozmachu.

W środę ogłoszono podpisanie umów z Charatinem i Kastratim, którzy z pewnością będą dużymi wzmocnieniami. Co ciekawe, Legia miała na oku także innego piłkarza. Jak informują "Sportowefakty", chodzi o Deiana Sorescu. 24-letni zawodnik to kapitan Dinama Bukareszt i reprezentant Rumunii. W obecnym sezonie ligowym w siedmiu spotkaniach strzelił już pięć goli.



Transfer miał być już stosunkowo blisko finalizacji, gdy obecny klub gracza podwyższył cenę do poziomu niemal 1,5 miliona euro - nie do zaakceptowania dla drużyny z Warszawy.



Podczas tegorocznej przygody w pucharach "Wojskowi" zarobili już ponad 20 milionów złotych, ale wciąż mają o co grać. Każde zwycięstwo w "grupie śmierci" Ligi Europy (zagra tam z SSC Napoli, Leicester City i Spartakiem Moskwa) to bowiem ponad 600 tysięcy euro oraz niewątpliwy prestiż, którego na żadną walutę nie da się wymienić.



TC

Reklama