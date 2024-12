Otwarcie zimowego okienka transferowego coraz bliżej - i wygląda na to, że trener FC Barcelona Hansi Flick na poważnie myśli o tym, by już w styczniu nieco "rozładować" skład wicemistrzów Hiszpanii. Niemiecki szkoleniowiec miał jasno zakomunikować dwóm zawodnikom, że nie będą mieć szans na regularne występy i że pozostawia im otwartą drogę do przenosin do innych klubów. Futboliści ci jednak niekoniecznie palą się do prędkiego pożegnania.