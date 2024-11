Haaland na bok, to ma być następca Lewandowskiego. Barcelona szykuje hit

Robert Lewandowski w bieżącej kampanii ma już na swym koncie 19 bramek i w wieku 36 lat wprost błyszczy formą w barwach FC Barcelona , która na razie jest na jak najlepszej drodze do tego, by powrócić na mistrzowski tron w Hiszpanii.

Hansi Flick broni Lewandowskiego: 'To była zła decyzja' [WIDEO] / AP / © 2024 Associated Press

FC Barcelona szuka następcy Lewandowskiego. Zarząd zerka na Marmousha

Portal Transfermarkt wycenia go na 40 mln euro, z kolei według niemieckiego "Bilda" Eintracht byłby skłonny sprzedać go za ok. 45 mln euro, co jest nieporównywalnie mniejszą kwotą niż ta, jaką City chciałaby za Haalanda. Na korzyść Marmousha może zagrać też fakt, że jest związany z agencją CAA Stellar, z którą FCB ma dobre stosunki (jej podopiecznym jest m.in. Fermin Lopez). Warto nadmienić, że "Blaugrana" śledzi też pilnie sytuację Viktora Gyokeresa ze Sportingu, natomiast Szwed jest już na celowniku niemal każdego europejskiego giganta...