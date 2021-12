Kozłowski już w poprzednim sezonie był wyrózniającym się graczem "Portowców", a od początku pracy w roli selekcjonera odważnie stawia na niego Paulo Sousa. 17-letni wtedy piłkarz pojechał na mistrzostwa Europy i wystąpił w meczach z Hiszpanią i Szwecją.



Kto zasłużył na awans do wielkiego finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto zasłużył na awans do wielkiego finału? Jan-Krzysztof Duda 58% Maria Andrejczyk 42%

głosów: 6019

Od dłuższego czasu głośno jest o potencjalnym transferze zawodnika. Niedawno informowano, że zdeterminowana do pozyskania go jest drużyna z Premier League - Brighton & Hove Albion, a redakcja "TVP Sport" przekazała, że do gry, według jej źródeł, włącza się jeszcze grubsza ryba.



Media: Kozłowski na celowniku Manchesteru City

Mowa o ekipie... Manchesteru City. Jeden z najpotężniejszych klubów Europy miałby wydać na gracza Pogoni ponad 10 milionów euro. Serwis transfermarkt wycenia go aktualnie na osiem.

Reklama

Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!

Umowa Kozłowskiego z Pogonią jest ważna do czerwca 2023 roku. W obecnym sezonie rozegrał on dotąd 18 spotkań, w których strzelił trzy gole i zaliczył cztery asysty.



TC

Zasady plebiscytu As Sportu 2021 możesz przeczytać w tym miejscu

By przejść do głosowania - kliknij w tym miejscu!

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL