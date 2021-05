Legia Warszawa już teraz rozgląda się za zawodnikami, mogącymi wzmocnić zespół w kolejnym sezonie. Jak informuje serwis "Legia.net", na celowniku mistrzów Polski znalazł się Joel Abu Hanna.

"Wojskowi" na krajowym podwórku nie mieli sobie równych i już teraz pewni są zdobycia kolejnego mistrzowskiego tytułu. Jak powiedział właściciel klubu, Dariusz Mioduski, to jednak nie tylko zaszczyt, ale i przepustka do rywalizacji w Europie. A do niej zespół musi przystąpić wzmocniony.

Jak informuje serwis "Legia.net" jednym z pierwszych ruchów ekipy ma być sprowadzenie Izraelczyka, Joel Abu Hanny. 23-letni zawodnik aktualnie występuje w rosyjskiej Zorii Ługańsk. Jest obrońcą, a polski klub będzie mógł go pozyskać bez sumy odstępnego.



Piłkarz pod koniec ubiegłego roku zadebiutował w reprezentacji Izraela. Dotąd zaliczył w niej trzy występy. Przed transferem do Rosji (latem 2019 roku) reprezentował barwy m.in. 1.FC Magdeburg oraz Bayeru Leverkusen, którego jest wychowankiem.



