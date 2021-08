"Grosik" powraca do kraju po wieloletniej przerwie. Przenosiny do Szczecina utrzymywane były w głębokiej tajemnicy, a władzom "Portowców" udało się zaskoczyć kibiców. Zawodnik związał się z klubem dwuletnim kontraktem, z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

W poniedziałek planowana jest specjalna konferencja prasowa z udziałem Grosickiego. Już w niedzielę zabrał on jednak głos za pośrednictwem mediów społecznościowych.



- Jestem dumny i bardzo się cieszę ze wróciłem do domu - napisał, dodając, że "Szczecin to jego miasto, a Pogoń - jego klub".





Pogoń Szczecin to trzeci klub poprzedniego sezonu Ekstraklasy. Aktualnie, po pięciu spotkaniach ma w dorobku dziesięć punktów.



TC