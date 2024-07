Jest komunikat po wycofaniu Sabalenki. Czegoś takiego wcześniej nie było

Choć Aryna Sabalenka i jej sztab do końca walczyli z czasem, to na krótko przed pierwszym meczem Białorusinki na Wimbledonie jedno stało się jasne - z powodu kontuzji barku trzecia obecnie rakieta świata nie jest w tej chwili w stanie rywalizować na korcie i musiała ona wycofać się ze zmagań w Londynie. Organizatorzy prestiżowego turnieju krótko odnieśli się do tego faktu w mediach społecznościowych, ale też jednocześnie... wskazali na pewien ważny aspekt całego tego zamieszania.