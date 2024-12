Zmarł legendarny tenisista. 19 wielkoszlemowych tytułów, był nie do zatrzymania

Neale Fraser dla swoich rodaków jest postacią wręcz pomnikową. Zawodnik z Antypodów zaledwie pięć lat po rozpoczęciu kariery osiągnął tenisowy szczyt i zakończył Australian Open z trofeum za pierwsze miejsce w deblu. W tej samej edycji przed własną publicznością doszedł do finału singla, lecz w nim musiał uznać wyższość przeciwnika. Słynne przysłowie mówi jednak, że co się odwlecze, to nie uciecze. W kolejnych latach w końcu przełamał się także w grze pojedynczej. Raz zwyciężył na Wimbledonie, sezony 1959-1960 to jego dominacja na US Open.

