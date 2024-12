Polka wygrała turniej WTA i poszła za ciosem. 6:0, 6:1, kompletna deklasacja

Teraz razem z rówieśniczką Igi Świątek udały się do Brazylii, gdzie rozgrywany jest kolejny turniej tej samej rangi. Kawa wciąż rywalizuje o prawo startu w eliminacjach do wielkoszlemowego Australian Open. Singlowy finał w Buenos Aires pozwolił jej na awans o 50 lokat w rankingu, aktualnie plasuje się na 247. miejscu. To jednak nadal zbyt niska pozycja, by liczyć na możliwość gry w Melbourne. W związku z tym zmagania w Florianopolis to kolejny bardzo ważny przystanek dla Katarzyny w batalii o awans do wielkoszlemowych kwalifikacji.