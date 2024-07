Sceny na Wimbledonie, ruszyła pomoc medyczna. Do akcji wkroczyła Ons Jabeur

Jej rywalką na korcie numer dwa była Amerykanka Robin Montgomery , która dostała się do imprezy głównej poprzez kwalifikacje.

Na początku pierwszego seta gra została przerwana, ponieważ na trybunach źle się poczuł jeden z kibiców. Arbiter wezwała pomoc przez telefon, a do akcji wkroczyła Jabeur.

Zebrana publiczność doceniła zachowanie Jabeur, która została nagrodzona aplauzem. I dopiero, kiedy tenisistki dowiedziały się, że z poszkodowanym kibicem wszystko w porządku, to mecz został wznowiony.

Po spotkanku 29-letnia zawodniczka odniosła się do dwóch poprzednich finałów w Londynie, w których została pokonana najpierw przez reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę, a potem przez Czeszkę Marketę Vondroušovą. Na dodatek w zeszłorocznym US Open w Nowym Jorku także dotarła do decydującego pojedynku, ale znowu zeszła z kortu pokonana.