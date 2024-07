Niesamowite zachowanie Rybakiny w trakcie meczu. O tym co zrobiła, już jest głośno [WIDEO]

Rybakina uchodzi za jedną z faworytek tegorocznego Wimbledonu. Czwarta rakieta świata tylko w tym sezonie wygrała trzy turnieje WTA. Najlepsza okazała się w Brisbane, Abu Zabi oraz w Stuttgarcie. Ponadto zagrała jeszcze w finałach turniejów w Katarze i Miami, ale oba przegrała. W pierwszym lepsza okazała się Iga Świątek, a w drugim Danielle Collins. Triumfatorka Wimbledonu z 2022 pewnie pokonała pierwszą przeciwniczkę na londyńskich kortach, podczas tegorocznej edycji turnieju, którą była Elena Gabriela Ruse. Równie głośno co o zwycięstwie, mówi się także o zachowaniu 25-latki w stosunku do przeciwniczki z Rumunii.

Piękne zachowanie Jeleny Rybakiny. Zatroszczyła się o rywalkę

Jelena Rybakina wygrała pierwszego seta 6:3 i gdy w drugim prowadziła już 3:0, doszło do pechowej dla Eleny Gabrieli Ruse sytuacji. Rumunka z poświęceniem próbowała obronić się przed kończącą piłką posłaną przez rywalkę, ale nie dała rady i na dodatek zaliczyła poślizg. Niestety, zrobiła to na tyle pechowo, że odczuła poważny ból w lewym udzie i musiała usiać na trawie. Na problemy Ruse od razu zareagowała Rybakina, która podeszła do przeciwniczki i udzieliła jej wsparcia.