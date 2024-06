Horror jak w meczu ze Świątek. Mistrzyni US Open czekała półtora roku

Aż sześć lat czekała Naomi Osaka, by znów zagrać w ćwierćfinale turnieju WTA na trawie, wtedy dokonała tego w Nottingham, a ostatecznie odpadła w półfinale, z Ashleigh Barty. Teraz też miała taką szansę, w holenderskim mieście ’s-Hertogenbosch. I była bardzo blisko, o mały kroczek. W trzecim secie jej starcia z Biancą Andreescu o zwycięstwie decydował tie-break. I wygrała go kanadyjska mistrzyni US Open z 2019 roku, całe blisko trzygodzinne spotkanie zaś 6:4, 3:6, 7:6 (3).