Mecz Igi Świątek z Naomi Osaką jeszcze długo będzie wspominany przynajmniej przez polskich kibiców tenisa, bo takiego dreszczowca spodziewali się ewentualnie w finale. A doszło do tego, że losy obrończyni tytułu ważyły się już w drugiej rundzie, bo fenomenalne spotkanie rozegrała Japonka. Nie tylko na korcie było gorąco, co stało się tematem głośnego apelu najlepszej tenisistki świata. Reakcja kibiców była ekspresowa, do czego Iga odniosła się po meczu, który dał jej przepustkę do dzisiejszego ćwierćfinału.