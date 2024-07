Wyszły na jaw kulisy spotkania Świątek i Lewandowskiego. Nagle zrobiło się zamieszanie

Iga Świątek i Robert Lewandowski to bez wątpienia dwoje najpopularniejszych obecnie polskich sportowców robiących karierę w świecie. Co ciekawe, choć wielu osobom wydaj się, że znają się dobrze prywatnie, to prawda jest zupełnie inna. Tenisistka na konferencji prasowej uchyliła rąbka tajemnicy na temat pewnego spotkania…