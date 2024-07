Nie tylko awans do trzeciej rundy. Bajeczna nagroda dla Świątek za zwycięstwo

Iga Świątek do Londynu w tym roku przyjechała w znakomitej formie i po dużej dawce odpoczynku. Polka przed Wimbledonem bowiem nie grała w żadnym z turniejów. Wspólnie z trenerami uznała, że lepszym wyborem będzie danie sobie niezbędnego czasu na odpoczynek po wyczerpującym okresie na nawierzchni ziemnej. W tym czasie bowiem nasza gwiazda grała praktycznie wszystko, co tylko było możliwe. Zaczęło się od występu w Stuttgarcie, gdzie nie poszło jej tak, jak sobie wyobrażała.

Liderka rankingu WTA z Niemiec pojechała do domu jeszcze przed finałem. Później udała się do Madrytu i rozpoczęła trwającą ponad miesiąc serię zwycięstw. Najpierw pierwszy raz w swojej karierze Świątek wygrała właśnie imprezę w stolicy Hiszpanii, w finale pokonując Arynę Sabalenkę. Tę samą tenisistkę odprawiła do domu także kilka tygodni później podczas imprezy WTA 1000 w Rzymie, wygrywając kolejny tytuł w karierze. Najważniejsze było jednak przed Igą.