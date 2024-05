Co za słowa Roberta Lewandowskiego. Musiał to zrobić, wielkie wzruszenie

Robert Lewandowski zwrócił się do swojej mamy

Rodzina Lewandowskich zawsze była ze sobą bardzo zżyta. Ta miłość przejawiała się na różne sposoby, ale jednym z nich jest pamięć. Robert Lewandowski zawsze dbał o rodzinne wartości i chciał pokazać, że bardzo zależy mu na najbliższych. 22 maja zamieścił na swoim Instagramie wyjątkowy wpis skierowany do mamy. Wiadomość napisana została po polsku i po angielsku, tak, by wszyscy fani mogli zrozumieć jej przekaz.

Fani zachwyceni, moc życzeń dla mamy gwiazdora

W komentarzach od razu pojawiło się mnóstwo życzeń dla mamy piłkarza. Wielu fanów dziękowało jej za to, że dała światu "najlepszego napastnika". Inni wspominali zaś, że od jego życzeń od razu robi się milej na sercu. Wszyscy życzyli jej zaś tego, co najlepsze.

Iwona Lewandowska pomagała synowi spełnić marzenia. Wraz z mężem popychali go do różnych sportów. Oboje byli nauczycielami wychowania fizycznego. Ostatecznie kapitan polskiej reprezentacji wybrał piłkę nożną i dążył do tego, by być jak najlepszym.