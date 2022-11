Anna Lewandowska od lat promuje zdrowy tryb życia za pomocą mediów społecznościowych. Jej praca nie ogranicza się jednak jedynie do planów treningowych, czy zachęcania internautów do większej aktywności fizycznej. Żona Roberta Lewandowskiego zajmuje się również zdrowym odżywianiem. Trenerka fitness często dzieli się z fanami swoimi przepisami, jeden z nich spodobał się do tego stopnia, że internauci masowo odtwarzają go w swoich kuchniach.