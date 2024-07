Eugenie Bouchard ma z Wimbledonem dobre wspomnienia. Reprezentantka Kanady 10 lat temu zameldowała się w finale wielkoszlemowego turnieju w Anglii. Niestety w kolejnych sezonach nie nawiązała do tego wyniku. Wpłynęły na to w dużej mierze problemy zdrowotne, które sprawiły, że 30-latka zaczęła prężnie działać w mediach społecznościowych. Angielski tabloid "The Sun" zauważył, że w życiu znanej sportsmenki zaszły ogromne zmiany.