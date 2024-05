Huczało od plotek o końcu jej kariery. Znana tenisistka wraca na kort

Eugenie Bouchard to zawodniczka doskonale znana fanom tenisa. Kanadyjka co prawda na korcie nie odniosła do tej pory większych sukcesów, jednak jest jedną z najpopularniejszych promotorek tej dyscypliny. Już jakiś czas temu dziennikarze okrzyknęli ją "najpiękniejszą tenisistką świata". I to wcale nie bez powodu. 30-latka wyróżnia się bowiem na tle innych zawodniczek, a swoimi atutami chętnie chwali się w sieci. Nic więc dziwnego, że jej profil na Instagramie obserwują już ponad dwa miliony użytkowników, a liczba ta stale rośnie.

Reklama