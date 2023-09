Co z karierą popularnej tenisistki? Pojawiła się zaskakująca oferta

W karierze seniorskiej nie szło jej już tak znakomicie. Tylko raz awansowała do finału wielkoszlemowych rozgrywek. W 2014 r. walczyła o swój pierwszy tytuł na Wimbledonie z Petrą Kvitovą . Reprezentantka Kanady musiała wówczas uznać wyższość rywalki. Mecz przegrała 3:6, 0:6.

Assosiated Press / © 2023 Associated Press

Venus Williams wypada z US Open po porażce w dwóch setach z kwalifikantką Minnen

Venus Williams wypada z US Open po porażce w dwóch setach z kwalifikantką Minnen / Assosiated Press / © 2023 Associated Press

Popularna tenisistka spróbuje swoich sił w innej dyscyplinie

Choć w ostatnim czasie Eugenie Bouchard nie szło wybitnie w turniejach, to nikt nie spodziewał się takich zmian w życiu reprezentantki Kanady. 29-latka od przyszłego roku będzie nową zawodniczką PPA Pickleball Tour. Zagraniczne media doniosły o sensacyjnej ofercie dla sportsmenki.

Wciąż nie jest wiadome, czy Kanadyjka ogłosi zakończenie kariery i w pełni poświęci się nowej profesji, czy jednak będzie starała się pogodzić obowiązki. Nie wszyscy fani Bouchard są zadowoleni z jej wyborów. "Uważam, że to jak oglądanie gigantów na mini korcie tenisowym", "Poszłaś przez to w dół", "To zarabianie pieniędzy na mało wymagającym sporcie" - komentowali kibice.