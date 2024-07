Sety do 9 i 8, wielka pogoń rywalek. Brawa dla Polek, cenny triumf

W dniach 1-13 lipca w Grecji i Rumunii przeprowadzane są mistrzostwa Europy siatkarek do lat 18 . Rywalizacja toczy się w dwóch ośmiozespołowych grupach, a dwie najlepsze reprezentacje z każdej z nich awansują do półfinału turnieju. Grupa I rozgrywa swoje mecze w miejscowości Blaj, z kolei II w greckim Heraklionie. To właśnie na Krecie rywalizuje kobieca reprezentacja Polski.

Mistrzostwa Europy siatkarek U18: Polki lepsze od Niemek. Dwa fantastyczne sety, pogoń rywalek i ostatecznie triumf

W czwartej serii gier ME w Heraklionie Polki zmierzyły się z Niemkami w piątek 5 lipca. Młodzieżowa reprezentacja U18 sięgnęła po trzecie zwycięstwo w zmaganiach. Zespół prowadzony przez trenera Marcina Orlika mecz rozpoczął wybornie, bowiem pierwszego seta wygrał aż 25:9. W kolejnej odsłonie meczu do głosu doszły rywalki, które zakończyły partię zwycięstwem 25:20.

Gdy na tablicy świetlnej widniał wynik meczu 1:1, to Polki ponownie nabrały wiatru w żagle i spisały się kolejny raz tego dnia wybornie. Gdy wydawało się, że wynik 25:9 może się już nie powtórzyć, to "Biało-Czerwone" trzeciego seta wygrały jeszcze bardziej okazale, bo do 8. Kolejna odsłona meczu była niezwykle wyrównana, a ostatecznie górą były Niemki, które wygrały 25:23 i tym samym ponownie doprowadziły do remisu w meczu (2:2). Decydujący piąty set początkowo był równie wyrównany co czwarty, lecz ostatecznie Polki były górą w tie-braku 15:9, triumfując w całym starciu 3:2.