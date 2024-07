Grbić odrzucił Bednorza, mistrz świata nie ma złudzeń. Powód jest jasny

Na ogłoszenie listy powołanych przez Nikolę Grbicia musieliśmy poczekać do niedzieli 7 lipca, kiedy to opublikowano nazwiska 13 "wybrańców" serbskiego szkoleniowca - 12 z nich znalazło się w kadrze na igrzyska olimpijskie, a rolę rezerwowego, który dołączy do składu wyłącznie w przypadku kontuzji jednego z kolegów, będzie pełnił Bartłomiej Bołądź.

Selekcjoner "Biało-Czerwonych" zaskoczył , ponieważ wielu kibiców spodziewało się, że rolę rezerwowego Grbić powierzy jednemu z pięciu przyjmujących. Tymczasem trener zabierze do stolicy Francji czterech zawodników grających na tej pozycji, a Bartosz Bednorz, który bardzo dobrze spisywał się w Lidze Narodów, obejrzy mecze w telewizji. Powołanie otrzymał za to atakujący Łukasz Kaczmarek , który ostatnio nie zachwycał i nie brakowało głosów, że powinien stracić miejsce w dwunastce kosztem wspomnianego Bołądzia.

"Muszę przyznać, że 'Benji' jest tym zawodnikiem, którego wzięłaby do siebie absolutnie każda reprezentacja i to z wielką wdzięcznością. Ma niesamowitą jakość. Był w tym sezonie wspaniały i od początku 'dostępny'. Powiedział mi, że niezależnie od tego, kiedy będę go potrzebować, to rzuci wszystko i się stawi. To sprawiło, że wykreślenie go z listy było dla mnie niezwykle trudne" - wyznał.